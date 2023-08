Cica Gomez | Ceramics

La marque

L’univers de Cica Gomez est riche, sensible reflétant ainsi l’air du temps. C’est une proposition contemporaine, un vocabulaire formel épuré, enrichi par un savoir-faire artisanal qui ouvre constamment le champ des possibles.

Les inspirations sont multiples et métissées : elles viennent d’Asie, de la céramique scandinave, d’Afrique… Viennent des formes les plus traditionnelles – comme ces petits bols à pieds, pour ensuite être revisitées par un regard contemporain.

Le petit + : en plus d’une offre de production d’objets en céramiques raffinés s’ajoute un volet formation. Des cours et des stages courts de tournage sont proposés dans l’atelier-boutique Passage Thiaffait. La grille des tarifs à retrouver ici : cours & stages

La créatrice

Cica travaille la terre depuis son plus jeune âge. Mais c’est tardivement, après une reconversion professionnelle à l’âge de 35 ans, qu’elle a eu la volonté d’en faire son métier. Après être passée par des études de droits puis de sociologie, elle prend la direction des métiers d’art et du design où elle y développe des compétences qui requièrent à la fois savoir-faire, technique, créativité et inventivité au service d’une certaine poésie.